Carrarese-Palermo, gli highlights della partita: il gol di Pohjanpalo decide la sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 195354

Il Palermo espugna lo stadio dei Marmi battendo la Carrarese 1-0 nella gara valida per la 29ª giornata di Serie B. A decidere la partita è stato ancora una volta Pohjanpalo, autore del gol vittoria al 19’ del primo tempo su assist di Le Douaron.

Una gara intensa e combattuta, con i rosanero capaci di colpire nel momento giusto e poi difendere il vantaggio nonostante le occasioni create dai padroni di casa, tra cui due pali colpiti da Finotto e Torregrossa.


Rivivi tutti i momenti più importanti della partita negli highlights del match tra Carrarese e Palermo

 

