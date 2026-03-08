Carrarese-Palermo 0-1, Calabro: «Prestazione eccezionale, meritavamo di più»

Nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Palermo, in casa Carrarese il sentimento prevalente nel post-partita è un misto tra orgoglio e rammarico. I padroni di casa hanno infatti disputato una gara intensa, mettendo spesso in difficoltà i rosanero e colpendo anche due pali, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio.

In sala stampa il tecnico Antonio Calabro ha elogiato la prova dei suoi, sottolineando la qualità della prestazione offerta contro una delle squadre più forti del campionato.





«Abbiamo fatto una prestazione eccezionale, gagliarda, considerando anche il coefficiente di difficoltà di questa gara. Ultimamente stiamo avendo continuità sul piano delle prestazioni ma questi risultati ci stanno facendo soffrire, sentiamo proprio un dolore dentro che ci attanaglia in maniera ancora più forte se si considera che le sconfitte arrivano dopo prestazioni del genere. Abbiamo messo in difficoltà il Palermo dal primo minuto e questo mi inorgoglisce. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi perché dopo tutti questi sacrifici, queste prestazioni, non raccolgono nulla. Li esorto a non mollare naturalmente. La linea la tireremo fra dieci partite, però dobbiamo continuare così».

Il tecnico si è poi soffermato sull’episodio che ha deciso la gara, ovvero il gol realizzato da Pohjanpalo.

«Il gol? Forse l’unico errore nel primo tempo a livello di costruzione. Essendo tutti i riferimenti marcati quella palla andava giocata sulle punte, dobbiamo migliorare su certi aspetti ma non posso rimproverare nulla ai miei. Siamo belli nelle nostre imperfezioni, noi tutti esseri umani. Chiedo queste prestazioni, questa voglia di lottare, questa continuità nonostante i risultati non ci stiano dando ragione. Oggi non ci abbiamo messo solo il cuore, ma anche organizzazione e doti tecniche. È ovvio che contro determinate squadre c’è bisogno di avere sempre l’occhio vigile. Però ripeto, sono contento dei miei, meritavano molto di più rispetto a quello che hanno ottenuto stasera».

Calabro ha poi difeso i suoi attaccanti dopo le occasioni non concretizzate davanti alla porta.

«I gol sbagliati davanti alla porta? Fa parte del calcio. Non andrò mai da un mio giocatore, per tutto l’impegno e l’abnegazione che mette in campo, a puntare il dito per un errore che comunque ci può stare. Sui pali sicuramente c’è stata tanta sfortuna. Ora la classifica si è fatta meno rosea, ma eravamo predisposti mentalmente a pensare di salvarci all’ultimo secondo dell’ultima partita, per questo andiamo dritti per la nostra strada».

Infine un passaggio su Torregrossa, protagonista di una prestazione generosa in attacco.

«Torregrossa? Mi ha dato risposte ottime sotto ogni punto di vista. Con l’assenza di Abiuso, per completare il reparto avanzato, ci serviva qualcuno con le sue caratteristiche. Si è allenato bene, in campo non ha mai mollato, si è sempre comportato alla grande per farsi trovare pronto. Con Mattia (Finotto) insieme si trovano molto bene. Sono contento perché la risposta del pubblico è stata eccellente: l’ambiente rema dalla nostra parte, e la Carrarese si salva così».