Carnesecchi, Morata e Sulemana: il mercato si scalda. Dall’estero all’Italia, tutte le trattative

Come riportato da Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport, il Manchester United ha individuato in Marco Carnesecchi (24) il primo nome per sostituire André Onana (29) in caso di partenza del camerunese, finito nel mirino del Monaco. Il portiere dell’Atalanta è valutato 40 milioni di euro e da circa dieci giorni è diventato il primo obiettivo dei Red Devils, che cercano un profilo giovane ma già pronto per difendere i pali di Old Trafford.

In chiave italiana, spicca anche il nome di Álvaro Morata (32), che – come rivelato ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport – ha ribadito a Cesc Fabregas la propria disponibilità a tornare in Serie A, affascinato dal progetto ambizioso del Como. Il club lombardo ha un budget da 100 milioni per il mercato e sogna l’Europa, ma l’operazione resta complessa: il prestito al Galatasaray è già costato 6 milioni, e il riscatto è fissato a 8 milioni entro gennaio 2026 (9 se slitta a giugno).

Sul fronte Atalanta, da segnalare l’accelerata per Kamaldeen Sulemana (23), attaccante ghanese del Southampton che ha già lavorato con Ivan Juric in Inghilterra. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’intesa con il giocatore è totale e si lavora a una chiusura tra i 18 e i 20 milioni con bonus.

Nel frattempo, Parma e Fiorentina osservano con attenzione la situazione di Hamed Junior Traoré (25), di proprietà del Bournemouth e reduce da un’esperienza tra Napoli e Sassuolo. Il centrocampista ivoriano è considerato un profilo duttile e di grande affidabilità.

Cagliari molto attivo: occhi puntati su Liberato Cacace (24), in uscita dall’Empoli e valutato 3-4 milioni. La concorrenza del Pisa è concreta, ma i rossoblù sono avanti. Sempre da Cagliari, si cerca lo sconto per il riscatto di Roberto Piccoli (24): i 12 milioni fissati dall’Atalanta sembrano troppi e si lavora per abbassare la cifra. I rapporti tra le due società restano ottimi, ma i bergamaschi hanno già ricevuto altre manifestazioni d’interesse per l’attaccante.

Infine, due notizie di rilievo dall’estero: Paul Pogba (32) è vicino al Monaco per un biennale, mentre l’Al-Ittihad di Benzema e Kanté ha sondato la sua situazione. E c’è anche un colpo da record: Florian Wirtz (22) è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool, acquistato per 135 milioni di euro dal Bayer Leverkusen. «Mi sento molto felice, questo è il posto in cui voglio essere», ha dichiarato il talento tedesco.

Chiudendo con le panchine, Eleonora Trotta segnala sul Corriere dello Sport un nuovo contatto tra la Cremonese e Davide Nicola (52): il nome del tecnico ex Salernitana resta in cima alla lista dei grigiorossi.