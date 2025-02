Caputo: «De Zerbi aveva provato a portarmi anche a Palermo»

Francesco “Ciccio” Caputo è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport“ per raccontare alcuni aneddoti legati alla sua carriera da calciatore. Di seguito un estratto delle sue parole su mister Roberto De Zerbi:

«Il mister ha creato la squadra perfetta per la sua idea di calcio, cosa non scontata per un allenatore. Io sono sempre stato un suo pallino, infatti aveva provato a portarmi anche a Palermo. Nell’estate del 2019 De Zerbi chiama e dice “Vieni a Sassuolo, fai 20 gol con me”. Quelle parole mi hanno fatto scattare qualcosa che mi ha portato anche in Nazionale. Molte volte la mattina arrivava con la faccia assonnata, e noi lo prendevamo in giro, ma lui diceva: “Voi scherzate, ma io non dormo davvero, devo leggere tutti gli avversari che affrontiamo, vedere le partite…”»

L’ex Empoli si sofferma anche sul ritiro dal calcio giocato:

«È stata una scelta maturata in questi mesi, da quando ero svincolato (agosto 2024, ndr). Ho ricevuto alcune offerte ma nessuna mi dava gli stimoli che cercavo. Dopo un confronto con la mia famiglia ho capito quale fosse la cosa giusta da fare. Mi sono iscritto all’albo dei direttori sportivi, ma non è una scelta definitiva. Ho fatto il corso perché c’era l’opportunità di farlo ed è stato molto interessante. L’esame è andato bene ma non ho ancora deciso se indirizzarmi verso questo campo o verso altro»