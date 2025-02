Spezia, Francis: «Stagione fantastica, possiamo scrivere un capitolo importante»

Paul Francis, vicepresidente dello Spezia e co-founder di FC32, ha fatto visita alla squadra durante la seduta di allenamento odierna. Il sito ufficiale del club ha riportato alcune delle sue dichiarazioni rilasciate:

«Essere qui oggi è per me una grande emozione. Quelle appena trascorse, sono state tre settimane molto intense, ma ora finalmente sono qui con voi e ne sono davvero felice. Questo Club sta vivendo una stagione fantastica e il merito è di tutte le parti coinvolte, pertanto posso solo dirvi di continuare sulla strada che avete intrapreso e io cercherò di aiutarvi laddove sarà necessario, ma non ho alcuna intenzione di intaccare in alcun modo questa magica atmosfera. Ci attendono dodici partite, c’è la possibilità di scrivere un capitolo importante della storia di questo Club, pertanto posso solo dirvi di continuare così e ringraziarvi per quello che avete fatto e state facendo per il bene dello Spezia».