Champions League: Brugge avanti 3 a 0, Atalanta nei guai. Benfica e Bayern verso gli ottavi. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi dei match delle ore 21 validi per i playoff di ritorno di Champions League. Di seguito i risultati parziali:

ATALANTA-CLUB BRUGGE 0-3 / Prima frazione di gioco che mette alle corde gli uomini di Gasperini, sotto di tre reti per via della doppietta di Taibi e del gol di Jutgla. Ai bergamaschi, dopo la sconfitta per 2 a 1 all’andata, servono adesso quattro gol per andare ai supplementari ed evitare un’eliminazione che sembra ormai certa.

BAYERN MONACO-CELTIC 0-0 / Quarantacinque minuti vivaci all’Allianz-Arena, ma le due squadre non riescono a sbloccarla. In virtù del 2 a 1 ottenuto in Scozia, in questo momento i bavaresi andrebbero ai quarti di finale.

BENFICA-MONACO 1-1 / Botta e risposta avvenuto in dieci minuti: al gol di Akturkoglu al 22′ rispondono i francesi al 32 con Minamino. Questo risultato premierebbe i portoghesi dopo il successo per 1 a 0 all’andata.