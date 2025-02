Repubblica Ceca: il figlio di Buffon convocato dalla Nazionale U18

Giorni di grande felicità per il figlio di Gianluigi Buffon, Louis Thomas. Il giovane calciatore, dopo esser stato convocato in prima squadra al Pisa da Filippo Inzaghi, si appresta a vivere un’altra emozione incredibile. Il figlio di Alena Seredova e dell’ex portiere dell’Italia, in possesso di doppio passaporto, è stato convocato dalla Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca. Grande opportunità, dunque, per l’attaccante classe 2007 per dimostrare il suo valore nel raduno che si terrà a Pasek dal 23 al 26 febbraio.

