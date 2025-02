Mantova, Piccoli: «Ringrazio i tifosi che sono venuti a Palermo nonostante il divieto»

Domenica 16 febbraio, in occasione della partita contro il Palermo, numerosi tifosi del Mantova si sono recati sul capoluogo siciliano nonostante il divieto per assistere alla trasferta del Renzo Barbera. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi di Filippo Piccoli, presidente del Mantova, il quale ha elogiato i sostenitori biancorossi in conferenza stampa:

«Un ringraziamento speciale e davvero di cuore ai tifosi biancorossi. Un’ondata di calore e di affetto immenso, cominciata sabato all’esterno del Sinergy Center prima della nostra partenza per Palermo. Continuata, poi, sotto l’albergo in città ed anche domenica mattina prima della partita. Sono in debito di riconoscenza nei loro confronti: hanno investito soldi e tempo per essere lì e nonostante non si potesse entrare allo stadio, hanno voluto comunque esserci ed essere al nostro fianco. E’ stata una prova di dimostrazione importante in una settimana particolare dopo gli ultimi risultati negativi!».