Palermo, Gomis: «Sono pienamente concentrato sul recupero. Ogni giorno lavoro per stare meglio»

Ai microfoni di “Oltre la rete“, il portiere del Palermo, Alfred Gomis, si è soffermato sul suo percorso di recupero dopo il grave infortunio rimediato ad agosto contro il Brescia:

«Gran parte della mia giornata la passo nel centro di riabilitazione. Poi, una volta tornato a casa, continua la mia routine di terapie. Quando, invece, ho un pò di tempo libero ne approfitto per andare a cena, se il piccolo sta bene e tutto lo permette. Bologna è una bellissima città che ho vissuto già anni fa, ma oggi non sono qui per vivermela ma per il mio obiettivo, ovvero recuperare e stare meglio. Magari la domenica c’è pur sempre l’occasione per fare una “gita fuori porta” o un giretto. Ho canalizzato le mie energie sul mio recupero, senza stare a pensare cose del tipo “perchè è capitato a me?”, “poteva andare meglio?”. Ormai quello che è successo non si può cambiare più. Ovviamente non sono focalizzato solamente sul mio lavoro perchè ho la fortuna di avere i miei affetti con me e quindi di avere più equilibrio, altrimenti dopo due mesi esplodi. Invece, tornando a casa, ritrovo la mia zona d’oro».