Cosenza: ripresa la preparazione in vista del Palermo. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cosenza ha reso noto il report della seduta odierna, martedì 18 febbraio, in vista della prossima partita di campionato contro il Palermo:

“Ripresa degli allenamenti sul prato del Sanvitino Delmorgine per I rossoblù del tecnico Alvini. Il gruppo, dopo una fase di attivazione, è stato impegnato in una esercitazione sul possesso palla a tema e una partita a numeri ridotti in spazi grandi. Lavoro aerobico e una partita hanno chiuso la sessione.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

Il programma prevede una doppia seduta”.