Caos Juve Stabia: a rischio il match col Bari dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose

Dopo la decisione di porre la Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose legate al clan D’Alessandro, anche il regolare svolgimento delle prossime partite del club campano è a rischio.

Come riportato dal Corriere della Sera, la sfida infrasettimanale contro il Bari, in programma mercoledì 29 ottobre, potrebbe essere rinviata. La misura è legata al fatto che le società incaricate della biglietteria e della sicurezza allo stadio “Romeo Menti” risultano coinvolte nei provvedimenti emessi dalla magistratura nell’ambito della stessa inchiesta.

Secondo quanto riferito dal prefetto Michele di Bari e dal questore Maurizio Agricola, non è da escludere il rinvio di tutte le partite casalinghe della Juve Stabia per consentire all’amministrazione giudiziaria nominata di ristrutturare e mettere in sicurezza i servizi interni del club, garantendo piena legalità nella gestione delle attività connesse.

Una fase di riorganizzazione necessaria, spiegano le autorità, per «ricostruire un percorso di trasparenza e collaborazione istituzionale» e per evitare che il calcio diventi, ancora una volta, un canale di condizionamento da parte della criminalità organizzata.