Catanzaro-Palermo, stop alla vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Palermo: decisione del Prefetto
In vista della partita Catanzaro-Palermo, in programma venerdì 25 ottobre, il Prefetto di Catanzaro ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo.
La decisione arriva dopo le valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), che ha individuato profili di rischio elevato in relazione alla storica rivalità tra le due tifoserie.
«Non potevamo fare altrimenti – ha dichiarato il Prefetto Castrense De Rosa – dopo gli episodi di violenza tra le opposte tifoserie avvenuti in passato, anche durante lo scorso campionato. L’auspicio è che queste misure possano servire ad evitare, in futuro, l’adozione di provvedimenti analoghi».
Il provvedimento, che ha effetto immediato, riguarda anche la sospensione della vendita dei tagliandi online e nei punti fisici destinati al settore ospiti dello stadio Ceravolo.