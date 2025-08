Campo sportivo di Torretta, via libera ai lavori: firmato il nuovo affidamento. Obiettivo? Consegnarlo al Palermo Calcio

Dopo anni di ritardi e ostacoli burocratici, il campo sportivo comunale di Torretta si prepara a ripartire. Come annunciato dal sindaco Damiano Scalici in un post pubblicato su Facebook, è stato finalmente individuato l’affidatario definitivo per il completamento dell’opera.

I lavori saranno eseguiti dall’ATI Sofia Costruzioni S.r.l. e Aveni S.r.l., con sede a Grotte (AG). La firma del contratto è prevista entro la settimana, mentre l’avvio del cantiere è calendarizzato subito dopo la pausa estiva di agosto.

«Un’opera fondamentale per la comunità, che ha però attraversato un percorso complesso, segnato da gravi criticità», ha spiegato il primo cittadino. I lavori avviati nel 2019 furono infatti assegnati senza i necessari visti e nulla osta, e addirittura con parere contrario della Lega Nazionale Dilettanti, generando frizioni con la prima ditta aggiudicataria, la D.S.P. Costruzioni Generali s.r.l., in avvalimento con il Consorzio Jonico s.c.a.r.l..

A rallentare tutto è stata proprio la gestione iniziale: «Solo grazie all’impegno di questa amministrazione e alla professionalità dei nostri tecnici siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli», ha sottolineato Scalici, rivendicando il lavoro svolto negli ultimi due anni.

Un’ulteriore novità arriva dal fronte dei finanziamenti. L’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha infatti concesso un contributo di 200.000 euro (L.R. n. 3 del 01/04/2025, art. 12) che permetterà la realizzazione delle torri faro per l’illuminazione, non previste nel progetto originario.

L’obiettivo dichiarato è consegnare l’impianto al Palermo Calcio, con cui è già attiva una convenzione per lo sviluppo della scuola calcio rivolta a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni.

«Questo progetto rappresenta un investimento strategico per il futuro di Torretta, per i nostri giovani, per lo sport e per la crescita del nostro territorio», ha concluso il sindaco, ribadendo l’impegno per dotare la comunità di strutture moderne e funzionali.