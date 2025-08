Tuttosport: “Palermo-City show. Emozioni alle stelle”

Grande attesa per l’Anglo-Palermitan Trophy: Inzaghi debutta davanti ai suoi tifosi contro i campioni del mondo. Show musicale con Rose Villain e tribune gremite per Haaland e soci

PALERMO – Città tappezzata di cartelloni con i volti di Inzaghi e Guardiola, social in fermento e ultimi biglietti polverizzati: l’Anglo-Palermitan Trophy si avvicina e il capoluogo siciliano si prepara a vivere una notte indimenticabile. Lo ha raccontato oggi Luigi Butera su Tuttosport, descrivendo il clima elettrico che si respira in vista dell’amichevole di sabato tra il Palermo e il Manchester City, due club “fratelli” legati dal City Football Group.

Un evento senza precedenti per il pubblico rosanero: sarà la prima volta del Manchester City in amichevole in Italia e il debutto casalingo di Filippo Inzaghi, chiamato a guidare la scalata alla Serie A. Secondo quanto riportato da Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport, lo spettacolo inizierà già prima del fischio d’inizio, con l’esibizione live della cantante Rose Villain, che indosserà la maglia rosanero ricevuta lo scorso giugno al concerto di Radio Italia proprio a Palermo.

Il Renzo Barbera sarà sold out: 33 mila spettatori per applaudire Haaland, Aké e i fuoriclasse di Guardiola. Per il Palermo sarà una prova generale in vista della Coppa Italia, ma anche un importante banco di prova per testare la rosa contro i campioni d’Europa. E lo stesso Butera, su Tuttosport, sottolinea come la squadra di Inzaghi cercherà di non sfigurare, pur consapevole del divario tecnico.

Nel frattempo, come riportato ancora da Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo tornerà ad allenarsi oggi nel centro sportivo di Torretta, dove giovedì affronterà l’Athletic Palermo, neopromossa in Serie D, in un’amichevole utile per testare moduli e condizione atletica. Atteso anche il ds Carlo Osti, che sta lavorando per completare la rosa: è in arrivo lo svincolato Francesco Bardi, mentre resta in fase di valutazione Gomis, reduce da un anno di stop ma desideroso di conquistarsi la maglia da titolare.

Il Palermo potrebbe decidere il futuro del proprio portiere dopo la Coppa Italia, ma nel frattempo tiene pronti altri nomi in caso di necessità. Una strategia prudente, che testimonia l’ambizione del club. Come conferma ancora una volta Luigi Butera nel suo articolo su Tuttosport, i rosanero vogliono sfruttare al massimo questa amichevole per mostrare la propria crescita e dimostrare al pubblico di meritare il grande salto.

Manca poco: sabato il Barbera si trasformerà in un teatro di emozioni, tra musica, passione e grande calcio. Un evento da ricordare, come raccontato con entusiasmo da Tuttosport e dalla firma di Luigi Butera.