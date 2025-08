Tuttosport: “Bardi attende il rilancio del Palermo”

In attesa di sciogliere il nodo relativo a Filippo Delli Carri, ancora bloccato in mancanza di un’intesa col Padova, il Monza ha iniziato a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato da Cristiano Tognoli sulle colonne di Tuttosport, il direttore sportivo Burdisso ha messo gli occhi sull’argentino Lautaro Giannetti, in uscita dall’Udinese e ritenuto il profilo giusto per rinforzare la retroguardia. Non è andato invece a buon fine il tentativo per Federico Bonini del Catanzaro, valutato troppo caro.

Nel frattempo, sempre Tognoli su Tuttosport aggiorna anche sul pressing dell’Avellino per Gennaro Tutino: la dirigenza irpina spinge per chiudere entro questa settimana, mentre in difesa si continua a monitorare Massimiliano Mangraviti del Cesena.

Grande attività anche in casa Catanzaro. Come scrive Cristiano Tognoli su Tuttosport, è ormai imminente l’arrivo del trequartista Mattia Liberali, con il Milan che si è riservato il 50% su una futura rivendita. I giallorossi sono inoltre in corsa per Samuele Mulattieri del Sassuolo, autore di 9 reti in 32 presenze nell’ultima stagione, ma dovranno vedersela con la concorrenza di Sampdoria, Spezia ed Empoli.

A proposito dei toscani, Tognoli su Tuttosport sottolinea come l’Empoli abbia ricevuto il via libera dal Napoli per il giovane difensore Edward Obaretin, che però Antonio Conte vuole trattenere ancora qualche giorno in ritiro prima di liberarlo.

Sempre più vicina alla Serie B anche la Carrarese, che si appresta a riportare in Italia Bartosz Salamon, 34enne centrale ex Brescia, Sampdoria, Cagliari e SPAL, nelle ultime stagioni al Lech Poznan.

La Juve Stabia sta valutando il centrocampista Roberto Zammarini, ex SPAL, su cui c’è anche l’Union Brescia. Proprio i bresciani hanno avanzato una proposta biennale (più opzione) al portiere Francesco Bardi, che – come rivela Cristiano Tognoli su Tuttosport – ha informato il Palermo di essere pronto a firmare, qualora non arrivi un rilancio dal club rosanero.

Anche la Reggiana è attiva sul mercato: nel mirino c’è Antonio Di Nardo, attaccante classe ’98 svincolato dal Campobasso.