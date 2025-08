Palermo, il nome nuovo per la porta è Semper

Il Palermo osserva e riflette. Il club rosanero, come riporta TuttoMercatoWeb.com, ha deciso di non intervenire immediatamente sul mercato, preferendo attendere gli ultimi quindici giorni di contrattazioni per affondare i colpi giusti. Un atteggiamento prudente, ma anche strategico, perché la rosa affidata a Filippo Inzaghi ha bisogno di essere completata, in particolare nel reparto dei portieri.

Dopo la cessione di Sebastiano Desplanches, è rimasto infatti il solo Alfred Gomis, attualmente considerato il titolare. Tuttavia, TuttoMercatoWeb.com sottolinea come non sia da escludere un suo possibile coinvolgimento in uno scambio con il Cesena: in Romagna potrebbe finire proprio Gomis, mentre in direzione opposta arriverebbe Jonathan Klinsmann, figlio d’arte e sempre più lontano dai bianconeri.

Ma non è tutto. Oltre alla pista Klinsmann, il Palermo continua a monitorare altri nomi per la porta. Come riferisce ancora una volta TuttoMercatoWeb.com, rimane vivo l’interesse per Francesco Bardi, svincolato dopo l’esperienza alla Reggiana. Il trentatreenne portiere ha ricevuto una proposta dall’Union Brescia, ma attende un eventuale rilancio dal club siciliano.

Infine, resta d’attualità anche il profilo di Adrian Semper, vecchia conoscenza di Inzaghi. L’estremo difensore croato, protagonista della promozione del Pisa, potrebbe liberarsi a causa dell’arrivo imminente di Simone Scuffet, che lo chiuderebbe nelle gerarchie nerazzurre.

Il Palermo continua a valutare ogni mossa con estrema attenzione: la scelta tra i pali sarà decisiva per gli equilibri della stagione, e – come evidenziato da TuttoMercatoWeb.com – nessuna opzione è al momento esclusa.