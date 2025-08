MANCHESTER CITY IN SERIE B: il club deve ripartire da capo | Gravissimi problemi economici per la società

Sui tabloid britannici si continua a parlare del Man City e dei possibili provvedimenti per il caso Fair Play Finanziario.

La stagione appena conclusa ha segnato un’insolita battuta d’arresto per il Manchester City di Pep Guardiola, abituato a dominare. In Premier League, i Citizens hanno concluso al terzo posto con 71 punti, ben 13 lunghezze dietro al campione Liverpool. Un dato significativo sono state le 9 sconfitte subite in campionato, un numero decisamente fuori dagli standard del club.

Tra le sconfitte più eclatanti in Premier, spicca il 4-1 subito contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, un risultato che ha evidenziato le difficoltà del City. Anche il 3-0 incassato in casa del Tottenham ha lasciato il segno, mostrando una vulnerabilità difensiva inattesa per una squadra di tale calibro.

Il percorso in Champions League si è interrotto bruscamente agli ottavi di finale. Il Manchester City è stato eliminato dal Real Madrid con un risultato complessivo di 6-3, dopo le sconfitte per 3-2 all’andata e 3-1 al ritorno al Santiago Bernabeu.

Il City ha subito anche una sorprendente eliminazione dalla FA Cup ai quarti di finale contro il Coventry City, squadra di Championship, con un inaspettato 2-1. Questa serie di risultati deludenti ha reso la stagione 2024/2025 una delle meno brillanti sotto la gestione Guardiola.

Attesa per la sentenza

Il Manchester City è in attesa del verdetto riguardante le 115 presunte violazioni del Fair Play Finanziario, relative al periodo 2009-2018. Nonostante il processo si sia concluso a dicembre, l’esito è stato posticipato a data da destinarsi, con alcuni tabloid britannici che ipotizzano una decisione entro l’estate in corso.

Le potenziali sanzioni per il club inglese sono varie e vanno da multe ingenti a detrazioni di punti in classifica. Sebbene l’ipotesi di una retrocessione in Championship sia stata avanzata, la maggior parte degli esperti la ritiene improbabile. La strada più verosimile sembra essere una penalizzazione, che potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica della Premier League.

25 anni fa l’ultima retrocessione dei Citizens

La storia recente del Manchester City è stata un susseguirsi di trionfi. Dopo l’acquisizione da parte dello sceicco Mansour nel 2008, il club ha intrapreso un’ascesa inarrestabile, vincendo ben 8 Premier League, 2 FA Cup, 6 League Cup, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa del Mondo per club.

L’ultima volta che il Manchester City ha giocato in Championship (allora conosciuta come Division One) risale alla stagione 2001-2002. Quell’anno, sotto la guida di Kevin Keegan, la squadra vinse il campionato di seconda divisione con 99 punti e 108 gol segnati, ottenendo la promozione in Premier League. Oggi, la realtà è completamente diversa: il club è una delle squadre più ricche e vincenti d’Europa.