PARTITA RINVIATA IN SERIE A: il campionato non è nemmeno cominciato | Partono direttamente da -3

Si prospettano tante novità per il campionato di massima serie che prenderà il via tra meno di un mese. Alcune partite fanno discutere.

La Serie A 2025/2026 prenderà il via sabato 23 agosto 2025, con i primi anticipi della 1ª giornata, per poi concludersi domenica 24 maggio 2026. Si prospetta una stagione intensa, con un calendario fitto di impegni.

Gli anticipi e i posticipi saranno distribuiti su più giorni. Di norma, ci sarà una partita il venerdì sera, tre il sabato (una alle 15, una alle 18 e una alle 20:45), cinque la domenica (una alle 12:30, due alle 15, una alle 18 e una alle 20:45) e un posticipo il lunedì sera.

Le soste per gli impegni delle Nazionali saranno quattro: domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo. Sono previsti anche due turni infrasettimanali, mercoledì 29 ottobre e martedì 6 gennaio.

Come nelle ultime stagioni disputate, il calendario mantiene l’asimmetria tra gare di andata e ritorno, introdotta dalla stagione 2021/2022. Questo significa che le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine di quelle del girone di andata, né per composizione né per sequenza, garantendo una migliore distribuzione degli incontri durante l’anno.

La Serie A…gioca all’estero

Il progetto di disputare Milan-Como a Perth, Australia, sta prendendo forma concreta. Questa iniziativa è dettata dalla necessità di trovare una sede alternativa a San Siro, che sarà occupato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina il 6 febbraio. L’idea è di giocare l’incontro nel weekend del 7-8 febbraio 2026.

La Lega Serie A, la FIGC e il governo locale dell’Australia Occidentale hanno già dato il loro assenso. Si attende ora l’approvazione finale di FIFA e UEFA, passaggio cruciale poiché si tratterebbe della prima partita di campionato italiano disputata fuori dall’Europa, segnando un precedente storico per la Serie A. Il Milan ha già giocato amichevoli a Perth, favorendo la scelta della città.

Novità sulle partite rinviate

È entrato in vigore il nuovo regolamento della Lega Serie A sui rinvii, operativo dal 15 luglio. La norma stabilisce che le partite sospese dovranno essere recuperate entro un massimo di 24 ore dall’interruzione, a meno di comprovati e oggettivi impedimenti come impegni in competizioni europee già programmati o cause di forza maggiore imprevedibili.

L’obiettivo di questa riforma è eliminare la discrezionalità e le polemiche passate, fornendo criteri chiari e condivisi con la FIGC e le altre leghe. Se una squadra si rifiuta di scendere in campo per il recupero senza una valida motivazione accettata dalla Lega, incorrerà nella sconfitta a tavolino per 0-3 e potenzialmente in punti di penalizzazione, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.