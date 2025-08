Gazzetta dello Sport: “Serie B, i tre possibili colpi di giornata. Bardi a Palermo”

Continuano le valutazioni sul futuro di Alfred Gomis in casa Palermo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere ex nazionale senegalese è rientrato dopo un anno di inattività e, durante il ritiro estivo, sta dando segnali incoraggianti allo staff tecnico guidato da Filippo Inzaghi. Il club rosanero, tuttavia, ha deciso di rinviare ogni decisione a dopo il debutto in Coppa Italia, quando avrà un quadro più completo delle sue condizioni.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, tra le opzioni valutate dalla dirigenza del City Group c’è anche quella di affiancare a Gomis un secondo portiere d’esperienza: il nome in cima alla lista è Francesco Bardi, attualmente svincolato dopo l’ultima stagione alla Reggiana. Su di lui, però, c’è anche l’interesse del Brescia, alla ricerca di un profilo affidabile tra i pali.

Sempre dalle colonne della Gazzetta, arrivano aggiornamenti anche sul mercato del Cesena, dove si lavora per trovare un regista in caso di partenza di Calò, seguito dal Frosinone. Il nome più caldo è quello di Michele Castagnetti, specialista in promozioni in Serie A, con tre salti di categoria alle spalle (Spal, Empoli e Cremonese). Il club romagnolo ha proposto al centrocampista un contratto biennale e attende a breve una risposta.

Infine, si muove anche il Bari, che dopo l’arrivo dell’austriaco Braunoder dal Como, continua la caccia a nuovi centrocampisti. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la società pugliese è in attesa del ritorno di Verreth, reduce da un periodo doloroso legato a una tragedia familiare. Tra i profili monitorati ci sono Liam Henderson, Giuseppe Sersanti, Mirko Antonucci e Andrea Ghion, quest’ultimo protagonista della promozione in A con il Sassuolo.