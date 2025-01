Secondo quanto riferito da Telenord, la Sampdoria vorrebbe rinforzare le corsie offensive in vista del calciomercato invernale. Il club blucerchiato avrebbe già sondato Luca D’Andrea. Per lui una prima parte di stagione ai margini del Sassuolo, appena due presenze fra campionato e Coppa Italia. Si tratterebbe di un colpo già pronto per la cadetteria ma allo stesso tempo di prospettiva, visto che D’Andrea è un classe 2004. Contatti avviati.

