Branchini: «Pisa? Costruito bene, ha le qualità per poter sognare la Serie A»

Il noto procuratore Giovanni Branchini ha parlato a La Nazione del Pisa, club in cui milita il suo assistito, Arturo Calabresi:

«Il Pisa è stato costruito bene e ha le qualità per poter sognare la Serie A. Ha una difesa solida, un buon portiere, interpreti validi e una panchina che offre soluzioni importanti. Se c’è un limite, è quello di incappare talvolta in cadute banali, come certi pareggi o sconfitte evitabili. Le partite ‘chiave’, invece, vengono affrontate con grande concentrazione, e la squadra non sbaglia quasi mai. Insomma, se riuscirà a mantenere costanza di rendimento anche contro avversari meno quotati, potrà davvero puntare al salto di categoria. Credo che la priorità sia trovare un’alternativa a quei giocatori cardine del sistema di Inzaghi. Se un elemento fondamentale dovesse avere un problema fisico o uno stop imprevisto, servirebbe qualcuno che sappia ricoprire quel ruolo, ma la base del Pisa è già eccellente e servono solo piccoli ritocchi. Inzaghi è un allenatore ’sul pezzo’, come si suol dire. Ha la stessa grinta e la stessa determinazione che lo contraddistinguevano da calciatore. Il gruppo lo segue perché ha fiducia in lui, sia umanamente che professionalmente, e questo è un aspetto fondamentale. In più, Pippo prepara ogni partita con cura, riuscendo a trasmettere ai giocatori la giusta mentalità. Questo fa sì che le sfide decisive siano affrontate con la massima concentrazione. Se poi il Pisa riuscirà ad evitare le classiche disattenzioni con le squadre meno quotate, avrà tutte le carte in regola per puntare a obiettivi ambiziosi».