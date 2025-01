Cittadella, Gabrielli: «Nostra posizione di classifica è più serena»

Andrea Gabrielli, patron del Cittadella, ha fatto il punto sul 2024 vissuto dai granata. Il presidente ha parlato anche della classifica e del futuro del club:

«Abbiamo dato un bel colpo di coda al 2024 che è stato indubbiamente intenso, anche nelle difficoltà. Il mio personale bilancio complessivo, comunque, non è del tutto negativo. Abbiamo raggiunto la salvezza con qualche giornata di anticipo e concluso bene il mese di dicembre. Adesso la nostra posizione di classifica è più serena e lascia ben sperare anche per il prosieguo del campionato. Che si dimostra sempre più difficile e competitivo. Se esistono i cicli, può anche essere che il Cittadella possa disputare una buona seconda parte, ma la storia non si ripete mai allo stesso modo. Credo che la squadra possa fare bene, meglio di quanto fatto sinora, a patto che tutto giri per il verso giusto, dall’insieme di tante componenti».