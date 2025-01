Spezia, i Platek aprono ad un nuovo socio

Non solo mercato. Lo Spezia ha in mente cambiamenti, oltre che d’organico, anche dal punto di vista societario. In casa Spezia la proprietà è al lavoro anche per cedere una parte delle proprie quote societarie per immettere soldi freschi nelle casse e rilanciare il progetto sportivo. Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, la famiglia Platek ha in mente di cedere una quota del pacchetto azionario a un importante imprenditore per iniziare a uscire di scena gradualmente dal club.

L’idea è quella di salutare gli aquilotti in maniera graduale iniziando intanto a trovare investitori qualificati e pronti a immettere denaro fresco. Il tutto prenderà evoluzione, però, dopo il tre febbraio, oltre il quale sarà chiuso definitivamente il calciomercato invernale.