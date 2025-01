Il Secolo: “Sampdoria, gli occhi del Palermo su Silvestri e Kasami”

Come riportato dal quotidiano, Borini, Kasami, Barreca, Silvestri e Ravaglia inizieranno oggi al Mugnaini il 2025, ma lo faranno lontano dal gruppo principale, seguendo un programma di allenamenti differenziati con uno staff dedicato, composto da un allenatore, un preparatore atletico e un medico. Una situazione che, pur rispettando le norme federali, resta al limite tra il rispetto contrattuale e possibili azioni legali per chiedere il reintegro

Comincia oggi pomeriggio al Mugnaini il 2025 della Sampdoria, ma non per tutti.

Come riportato da Il Secolo XIX, cinque giocatori – Borini, Kasami, Barreca, Silvestri e Ravaglia – si ritroveranno già in tarda mattinata al centro sportivo per allenarsi separatamente rispetto al gruppo principale.

Per loro è stato predisposto un programma specifico con uno staff dedicato, composto da un allenatore, un preparatore atletico e un medico, nel rispetto delle norme federali. Tuttavia, questa soluzione, pur legittima, resta al limite e potrebbe portare a richieste di reintegro tramite azioni legali qualora non si trovassero sbocchi di mercato.

Il ritorno degli “esodati”

Non è corretto definirli fuori rosa, dato che tale termine non esiste più ufficialmente, ma il concetto di “esodati” ricorda quanto accadde nel 2012, quando un gruppo di giocatori – tra cui Palombo, Piovaccari e Maccarone – fu escluso dal progetto tecnico e costretto ad allenarsi separatamente.

Oggi, la situazione è simile per i cinque blucerchiati, tutti con ingaggi elevati e difficili da collocare.

Contratti e prospettive di mercato

Come evidenziato da Il Secolo XIX, Borini, Kasami, Barreca e Silvestri sono in scadenza di contratto.

Borini guadagna circa 1,3 milioni di euro annui e potrebbe sfruttare il “Decreto Crescita” per facilitare un trasferimento.

Kasami percepisce 600.000 euro ed è seguito dal Palermo, che ha mostrato interesse anche per Silvestri, il portiere attualmente sotto contratto fino al 2026.

Barreca, invece, ha un ingaggio di 800.000 euro e arrivò a Genova come contropartita tecnica nella trattativa che portò Augello al Cagliari.

Ravaglia, portiere portato a Genova dall’ex ds Carlo Osti – oggi al Palermo – e figura di riferimento nello spogliatoio, ha un contratto più lungo, valido fino al 2026.

Prospettive future

Come sottolineato nell’articolo, il nodo principale resta la necessità di trovare soluzioni di mercato per questi giocatori, evitando che la situazione degeneri in un problema di gestione contrattuale.

Il Palermo sembra essere il club più interessato, soprattutto a Kasami e Silvestri, ma per gli altri la ricerca di una nuova squadra si preannuncia più complicata, soprattutto a causa degli ingaggi elevati.