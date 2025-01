Palermo-Sirigu, che storia! Il portiere torna tra i pali del Barbera dopo 14 anni, proprio nel giorno del suo compleanno

Torna la Serie B. Questo fine settimana il campionato cadetto riaprirà i battenti dopo la breve sosta per le festività di Capodanno. Il Palermo, tra polemiche e malumori e fresco di cambio di direttore sportivo, si ritroverà al Renzo Barbera per la 21^ giornata, la seconda del girone di ritorno, per affrontare il Modena.

Una gara alla quale la squadra di Dionisi arriva con non pochi problemi. Oltre alla carenza di risultati positivi, a mettere in difficoltà i rosanero sono stati i pesanti infortuni delle ultime settimane. Dopo Di Francesco, in attacco si ferma anche Di Mariano. Ma l’assenza più significativa è quella in porta: Sebastiano Desplanches ha rimediato una una lesione al retto femorale sinistro cedendo così il posto da titolare a Salvatore Sirigu.

Che storia quella di Sirigu! Il portiere nato a Nuoro il 12 gennaio 1987, nel giorno del suo 38° compleanno, ritrova i pali del Renzo Barbera quasi 14 anni dopo l’ultima volta. Era il 22 maggio 2011 quando il Palermo perdeva 1-3 in casa contro il Chievo, nell’ultima gara di quel campionato di Serie A. E fu proprio quella l’ultima gara di campionato in cui un Sirigu 23enne difese i pali del Barbera con la maglia del Palermo. Quella maglia del Palermo ritrovata tredici anni dopo con molta più esperienza internazionale alle spalle.

In questa stazione Sirigu ha già avuto una chance da titolare, ma non è finita nel migliore dei modi. La gara in questione è stata persa 5-0 contro il Napoli, anche se in quella occasione, complice la superiorità dell’avversario e la dormita generale della squadra, hanno contribuito alla batosta per certi versi anche scontata. Adesso tutto può cambiare. Totò avrà tra i guantoni la chance di prendere sulle spalle la squadra almeno fino a giugno.

Non è una stagione fortunata per i portieri rosanero. Agli infortuni di Gomis e Di Bartolo si aggiunge quello di Desplanches, “obbligando” la società ad intervenire sul mercato in questa finestra invernale. Con i soli Sirigu e Cutrona in lista, a Dionisi occorre un nuovo portiere. Tra i nomi circolati c’è quello di Devis Vasquez dell’Empoli.

In attesa di sviluppi dal mercato, la porta rosanero sarà affidata all’esperienza di Salvatore Sirigu, chiamato in un momento delicato a mettere una pezza ad una difesa troppe volte perforata.