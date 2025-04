Calciomercato Livorno: pazza idea Pavoletti per la Serie C

Il Livorno pensa già al prossimo anno per affrontare il campionato di Serie C con grande ambizione. I toscani, freschi della matematica vittoria del Girone E di Serie D, starebbero pianificando alcune mosse di calciomercato e c’è spazio anche per i sogni. Secondo quanto riportato da Centotrentuno, infatti, la proprietà amaranto avrebbe messo nel mirino Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari con il quale ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026.

L’ex Genoa è livornese doc e non ha mai nascosto la sua fede per i colori della sia città natale. Al momento si tratta solamente di una suggestione e il legame tra il calciatore e le sue radici, probabilmente, potrebbe non bastare, in quanto l’attaccante rossoblù dovrebbe comunque accettare uno scivolone di due categorie per vestire la maglia amaranto.