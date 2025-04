Roma, Dybala: «Sto lavorando per arrivare al prossimo ritiro nel miglior modo possibile»

Paulo Dybala è tornato a parlare dopo il brutto infortunio che gli impedirà di dare una mano alla Roma in questo finale di stagione. Ai microfoni di Sportmediaset, l’ex giocatore del Palermo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulle sue condizioni:

«È brutto stare fuori, così come è brutto essere vicino al campo e non poter fare niente. So che staro fuori per un po’ e sto già lavorando per riprendermi il prima possibile. Questo tempo di assenza mi aiuterà a recuperare per iniziare il prossimo ritiro nel miglior modo possibile. Prossimo allenatore della Roma? La società, il mister e il direttore faranno la scelta migliore col nuovo allenatore, con la scelta finale del presidente. Sceglieranno quello che è meglio per noi. Tutti aspettiamo di vedere la Roma in Champions League, che è il posto che si merita, sono sicuro che i ragazzi daranno più del loro massimo per arrivare a questo traguardo».