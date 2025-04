Calciomercato Juve Stabia: Fortini nel mirino del Bayer Leverkusen

Niccolò Fortini è una delle piacevoli sorprese e rivelazioni che stanno permettendo alla neopromossa Juve Stabia di giocarsi le proprie carte per centrare un’incredibile qualificazione ai playoff. Figlio di Simone, ex giocatore del Palermo, il giovane esterno di proprietà della Fiorentina starebbe attirando l’attenzione di club stranieri. Infatti, come riporta Sky Sports Deutschland, il Bayer Leverkusen avrebbe mostrato un interesse nei confronti del classe 2006 e, prossimamente, le due società potrebbero approfondire i discorsi.

