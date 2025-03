Butera: “Palermo adesso ha bisogno dell’aiuto del Renzo Barbera”

Ottavo era e ottavo resta. Il Palermo, dopo l’ultimo turno di Serie B, mantiene la sua posizione in zona playoff, ma se i rosanero sono ancora dentro il perimetro della post-season, oltre a Pohjanpalo, devono ringraziare anche Volpato, che ha evitato il blitz del Bari in casa del Sassuolo. Un dettaglio che, come sottolineato da Luigi Butera sulle pagine del Giornale di Sicilia, evidenzia quanto il cammino sia ancora lungo e pieno di insidie. Restano nove giornate e il Palermo ha diversi scontri diretti da affrontare, tra cui proprio quello con il Bari, oltre a ostacoli che potrebbero rivelarsi trappole.

Una vittoria a Genova contro la Sampdoria avrebbe dato una spinta fondamentale, ma il Palermo si è fermato al solo gol di Pohjanpalo, che ha già segnato quattro reti consecutive. Investire su di lui è stata una mossa azzeccata, perché con il finlandese in attacco la possibilità di raggiungere i playoff – e magari giocarli da protagonisti – è molto più concreta rispetto a qualche mese fa.

Cremonese, il vero esame per il nuovo Palermo

Venerdì, nell’anticipo contro la Cremonese, il Palermo si troverà di fronte a un vero crash test per valutare i progressi di questa squadra dopo il mercato invernale. Come ricordato da Butera sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno sprecato punti preziosi – vedi la sfida con lo Spezia – a causa di insicurezze che si trascinano da inizio stagione. Tuttavia, la squadra di Dionisi è in serie positiva da cinque partite, sta dimostrando una ritrovata energia fisica e mentale ed è riuscita a reagire anche davanti alle difficoltà, come dimostrato a Genova dopo lo shock iniziale per l’errore di Audero.

Un’occasione da non fallire

Contro la Cremonese serve dare continuità a quanto di buono si è visto recentemente e correggere ciò che ancora non funziona. Una sfida dal valore doppio, visto che i grigiorossi occupano il quarto posto con sei punti in più e una vittoria permetterebbe al Palermo di ridurre lo svantaggio a tre lunghezze, riaprendo del tutto i giochi.

Un fattore chiave potrebbe essere il pubblico del Renzo Barbera: venerdì potrebbe tornare l’atmosfera delle grandi occasioni, come quella vista al Ferraris sabato scorso. Le aspettative di inizio stagione erano diverse, ma ora siamo alla stretta finale e un aiuto in più potrebbe fare la differenza. E chissà, magari il Palermo potrà regalarsi una sorpresa proprio nel finale di campionato, come accaduto due anni fa…