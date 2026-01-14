Bonanno: «Da Palermo a Firenze, un percorso che porto dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Piergiorgio Bonanno, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha raccontato il suo percorso di crescita ai canali ufficiali del club viola, soffermandosi sul legame costruito con Firenze e sull’importanza delle figure che lo hanno accompagnato nel suo cammino.

«Ormai Firenze è diventata casa. Questa è la mia famiglia», ha spiegato Bonanno, sottolineando quanto l’ambiente viola abbia inciso sul suo sviluppo umano e calcistico. «Crescere qui è stato fantastico e con l’arrivo del Viola Park è stato tutto ancora più bello. Qualsiasi ragazzo sogna di crescere in una struttura del genere. Posso solo sentirmi onorato: arrivare da una città come Palermo a qui è stato bellissimo».

Il salto in Primavera rappresenta per il centrocampista un traguardo importante, ma anche un punto di partenza. «Arrivare in Primavera è un sogno», ha raccontato, indicando due figure fondamentali nel suo percorso. «Ci sono due persone che mi hanno aiutato molto. Il primo è mister Capparella: l’ho avuto per tre anni ed è stato una base importante, sia in campo che fuori. Mi ha aiutato tantissimo perché mi ha fatto capire quanto posso essere forte e quanto corta sia la distanza con la prima squadra. Mi ha insegnato a crederci sempre».

L’altro riferimento è dirigenziale. «Il direttore Angeloni, con i suoi discorsi, ci fa capire quanto siamo fortunati», ha aggiunto Bonanno, rimarcando il valore del contesto in cui cresce il settore giovanile viola.

Infine, un passaggio sul distacco da Palermo e sull’attuale guida tecnica. «Lasciare Palermo l’avevo sempre immaginato nel mio percorso calcistico. Avevo già fatto qualche anno a Messina, mi ero un po’ abituato a stare lontano da casa. Da Firenze è stato tutto in discesa», ha spiegato. «Cerco di dividere la mia personalità fuori dal campo dalla mia professionalità e dalle qualità in campo».

Parole di grande stima anche per l’allenatore della Primavera. «Galloppa è una persona fondamentale: mi ha fatto capire quanto siano importanti i dettagli. Studia molto e ha una grande passione per questo sport».

