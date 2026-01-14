Spezia, UFFICIALE: Onofri in prestito al Forli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Dopo l’ufficialità, arrivata nel pomeriggio, della cessione di Pietro Candelari al Trento, arriva un altro addio in casa Spezia. Il club bianconero ha ufficializzato, attraverso una nota sui propri canali, la cessione a titolo temporaneo di Matteo Onofri al Forli. Il difensore non ha mai trovato spazio in questa prima parte di stagione e adesso e pronto a questa nuova avventura in Serie C.

Di seguito il comunicato del club:

“Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Forlì FC, le prestazioni sportive del difensore, classe 2004, Matteo Onofri. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione”

Spezia, UFFICIALE: Candelari firma con il Trento 

