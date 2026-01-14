Spezia, UFFICIALE: Candelari firma con il Trento
È ufficiale il passaggio di Pietro Candelari in Serie C. Lo Spezia Calcio ha infatti comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del centrocampista classe 2005 all’AC Trento 1921.
L’operazione permetterà al giovane talento di trovare continuità e minutaggio nella seconda parte della stagione, proseguendo così il proprio percorso di crescita. Nel comunicato, il club ligure ha inoltre rivolto a Candelari i migliori auguri per il prosieguo dell’annata sportiva con la maglia del Trento.