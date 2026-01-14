Spezia, UFFICIALE: Candelari firma con il Trento

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

 

È ufficiale il passaggio di Pietro Candelari in Serie C. Lo Spezia Calcio ha infatti comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del centrocampista classe 2005 all’AC Trento 1921.

L’operazione permetterà al giovane talento di trovare continuità e minutaggio nella seconda parte della stagione, proseguendo così il proprio percorso di crescita. Nel comunicato, il club ligure ha inoltre rivolto a Candelari i migliori auguri per il prosieguo dell’annata sportiva con la maglia del Trento.

Ultimissime

Juve Stabia, Lovisa fa il punto sul mercato: «Gente scontenta non ne voglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Serie B, tre club sullo svincolato Jaime Báez

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Spezia, UFFICIALE: Candelari firma con il Trento

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Matteo Palma dall’Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Avellino, accordo con la Sampdoria per Riccio

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026