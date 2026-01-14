Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Matteo Palma dall’Udinese

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Matteo Palma, giovane difensore classe 2008, che arriva in prestito secco dall’Udinese. A comunicarlo è stato lo stesso club blucerchiato attraverso una nota ufficiale.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Palma (nato a Berlino, Germania, il 13 marzo 2008). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026”, si legge nel comunicato.

Un’operazione che conferma l’attenzione della Sampdoria verso i giovani talenti, con Palma pronto a iniziare la sua nuova avventura in blucerchiato.

Ultimissime

Juve Stabia, Lovisa fa il punto sul mercato: «Gente scontenta non ne voglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Serie B, tre club sullo svincolato Jaime Báez

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Spezia, UFFICIALE: Candelari firma con il Trento

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Matteo Palma dall’Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Avellino, accordo con la Sampdoria per Riccio

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026