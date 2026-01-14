Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Matteo Palma dall’Udinese
La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Matteo Palma, giovane difensore classe 2008, che arriva in prestito secco dall’Udinese. A comunicarlo è stato lo stesso club blucerchiato attraverso una nota ufficiale.
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Palma (nato a Berlino, Germania, il 13 marzo 2008). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026”, si legge nel comunicato.
Un’operazione che conferma l’attenzione della Sampdoria verso i giovani talenti, con Palma pronto a iniziare la sua nuova avventura in blucerchiato.