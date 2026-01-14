Avellino, accordo con la Sampdoria per Riccio

L’Avellino sta cercando di rafforzare la propria rosa con nuovi innesti, e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è vicino l’accordo con la Sampdoria per l’arrivo del difensore Riccio, classe 2002. Tuttavia, la chiusura dell’operazione dipenderà dai tempi di recupero del giocatore, attualmente alle prese con un infortunio.

In attacco, invece, il club irpino ha avviato un sondaggio per Van Hooijdonk, attaccante del NAC Breda, ma per concretizzare questa trattativa saranno necessarie almeno due cessioni. Non solo in attacco, però, perché a centrocampo l’Avellino continua a monitorare con interesse i profili di Saco e Ignacchiti, in vista di un possibile rinforzo per il reparto.

Con le operazioni in corso, il mercato invernale per l’Avellino si preannuncia frenetico, con il club che punta a completare la rosa in vista della seconda parte della stagione.