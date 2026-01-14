La Figc lancia ‘Speak Out!’: una webserie sul valore sociale del calcio

Gennaio 14, 2026

 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha appena lanciato una nuova iniziativa per sottolineare il valore sociale del calcio: si tratta di ‘Speak Out! Il calcio racconta’, una webserie che, attraverso dieci puntate, esplora il ruolo dello sport più seguito in Italia come strumento di aggregazione, cultura popolare e sviluppo sociale. La serie, pubblicata sulla piattaforma sostenabilia.it, si propone di affrontare temi fondamentali come il rispetto, l’inclusione, la legalità, la tutela della salute, l’educazione e il riscatto sociale.

Ogni episodio vedrà protagonisti diversi ospiti, tra cui personalità del mondo del calcio e non solo, che dialogheranno su esperienze e progetti legati alle sensibilità più rilevanti dell’epoca contemporanea. Il primo episodio, “Futuro in Campo”, vede la partecipazione dell’attore Luca Zingaretti e dell’imprenditrice Eugenia Carfora.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dichiarato che il calcio, grazie alla sua visibilità e passione, è un veicolo privilegiato per promuovere messaggi educativi e positivi, diventando un potente strumento di sviluppo culturale e sociale. Con questa webserie, la Figc intende contribuire alla costruzione di una società più consapevole, solidale e partecipativa, utilizzando lo sport per veicolare tematiche che vanno oltre il campo di gioco.

Ecco l’elenco degli episodi:

Futuro in Campo – Luca Zingaretti e Eugenia Carfora

Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi

Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi

Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato

Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni

Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi

Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini

La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara

Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale

Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti

La serie, una settimana dopo l’altra, sarà un’occasione per riflettere su come il calcio possa essere un mezzo potente di educazione e cambiamento nella società.

