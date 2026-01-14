La Figc lancia ‘Speak Out!’: una webserie sul valore sociale del calcio
La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha appena lanciato una nuova iniziativa per sottolineare il valore sociale del calcio: si tratta di ‘Speak Out! Il calcio racconta’, una webserie che, attraverso dieci puntate, esplora il ruolo dello sport più seguito in Italia come strumento di aggregazione, cultura popolare e sviluppo sociale. La serie, pubblicata sulla piattaforma sostenabilia.it, si propone di affrontare temi fondamentali come il rispetto, l’inclusione, la legalità, la tutela della salute, l’educazione e il riscatto sociale.
Ogni episodio vedrà protagonisti diversi ospiti, tra cui personalità del mondo del calcio e non solo, che dialogheranno su esperienze e progetti legati alle sensibilità più rilevanti dell’epoca contemporanea. Il primo episodio, “Futuro in Campo”, vede la partecipazione dell’attore Luca Zingaretti e dell’imprenditrice Eugenia Carfora.
Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dichiarato che il calcio, grazie alla sua visibilità e passione, è un veicolo privilegiato per promuovere messaggi educativi e positivi, diventando un potente strumento di sviluppo culturale e sociale. Con questa webserie, la Figc intende contribuire alla costruzione di una società più consapevole, solidale e partecipativa, utilizzando lo sport per veicolare tematiche che vanno oltre il campo di gioco.
Ecco l’elenco degli episodi:
Futuro in Campo – Luca Zingaretti e Eugenia Carfora
Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi
Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi
Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato
Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni
Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi
Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini
La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara
Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale
Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti
La serie, una settimana dopo l’altra, sarà un’occasione per riflettere su come il calcio possa essere un mezzo potente di educazione e cambiamento nella società.