Venezia: l’Udinese si fa avanti per Doumbia

Nonostante il recente muro eretto dal Venezia nei confronti della Cremonese e l’intenzione di trattenere il giovane centrocampista Issa Doumbia fino al termine dell’attuale stagione, la situazione potrebbe cambiare a causa delle nuove voci di mercato.

Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, infatti, sulla scia di recenti interessamenti esteri da parte di club come Celtic, Club Brugge, Espanyol e Southampton, anche l’Udinese sarebbe ora alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo e avrebbe messo gli occhi sul roccioso classe 2003.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, e sarà interessante capire se il Venezia manterrà la sua posizione, blindando Doumbia, o se deciderà di cedere di fronte alle “sirene” della Serie A. Il giovane centrocampista, protagonista di una stagione in crescita, si conferma uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, e il suo futuro sembra essere sempre più incerto.