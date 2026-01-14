Cosenza, sirene dalla Serie B per l’ex rosa Langella: il Pescara chiede informazioni

Christian Langella, centrocampista classe 2000, potrebbe presto fare il salto in Serie B. Dopo aver fatto il suo arrivo al Cosenza in estate, proveniente dal Rimini, il giocatore nativo di Livorno sta attirando l’attenzione del Pescara, che avrebbe richiesto informazioni sul suo conto.

Se questa trattativa dovesse concretizzarsi, Langella vivrebbe così la sua prima esperienza nella seconda divisione italiana. Il centrocampista, che ha mosso i primi passi nel vivaio dell’Empoli, ha giocato in diverse squadre tra Serie D e Serie C, accumulando 51 presenze in quarta serie e 165 apparizioni in terza, con sei gol all’attivo. Tra le sue esperienze più significative c’è il periodo trascorso a Palermo, dove ha potuto fare esperienza in una piazza importante.