Pedullà: “Il Pisa tenta di riportare in Italia l’ex Palermo Joao Pedro”

Il Pisa continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un altro attaccante. Dopo l’arrivo di Durosinmi e la risoluzione del rapporto con Nzola, il club nerazzurro vuole completare il reparto offensivo con un profilo di esperienza e affidabilità. Nelle scorse settimane si è parlato di un sondaggio concreto per Duvan Zapata, ipotesi reale ma che, almeno per il momento, non ha registrato sviluppi significativi, come riferisce Alfredo Pedullà.

Nelle ultime ore, però, si è aperta una pista a sorpresa. Il Pisa sta valutando seriamente la possibilità di riportare in Italia Joao Pedro, ex Cagliari e attualmente in forza al San Luis, in Messico. Un nome che non era inizialmente in cima alla lista, ma che sta guadagnando terreno in modo deciso. Secondo Alfredo Pedullà, il classe 1992 ha dato totale apertura al trasferimento e i dialoghi tra le parti sono già avviati.

Joao Pedro rappresenterebbe un rinforzo di spessore per il Pisa, non solo per la qualità tecnica ma anche per la conoscenza del campionato italiano. La trattativa è ancora in fase di definizione, ma i contatti proseguono con l’obiettivo di trovare un accordo complessivo, sia sul piano contrattuale che su quello dell’operazione con il club messicano.

La pista Zapata, dunque, non è tramontata ma resta complicata, mentre quella che porta a Joao Pedro appare più percorribile. Il Pisa valuta con attenzione tempi e costi, consapevole che l’innesto giusto in attacco può fare la differenza nella seconda parte di stagione. Uno scenario confermato ancora da Alfredo Pedullà, che sottolinea come il club nerazzurro voglia chiudere solo alle condizioni giuste.

Il mercato è entrato nel vivo e il Pisa prepara la prossima mossa.