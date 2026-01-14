Serie B, tre club sullo svincolato Jaime Báez

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Jaime Báez potrebbe presto fare ritorno nel calcio italiano. L’esterno offensivo uruguaiano classe 1995, attualmente svincolato dopo l’addio al Frosinone nell’inverno del 2024 e il successivo rientro in patria al Peñarol, è finito nuovamente nel mirino di diversi club.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, in Serie B ci sarebbe l’interesse di Catanzaro, Mantova e Pescara, pronte a valutare l’opportunità di ingaggiare un profilo già conosciuto in cadetteria. Ma non solo: sull’ex pupillo della B si registra anche il sondaggio della Salernitana, una delle big della Serie C, pronta a inserirsi nella corsa.

Ultimissime

Juve Stabia, Lovisa fa il punto sul mercato: «Gente scontenta non ne voglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Serie B, tre club sullo svincolato Jaime Báez

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Spezia, UFFICIALE: Candelari firma con il Trento

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Matteo Palma dall’Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Avellino, accordo con la Sampdoria per Riccio

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026