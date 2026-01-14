Serie B, tre club sullo svincolato Jaime Báez
Jaime Báez potrebbe presto fare ritorno nel calcio italiano. L’esterno offensivo uruguaiano classe 1995, attualmente svincolato dopo l’addio al Frosinone nell’inverno del 2024 e il successivo rientro in patria al Peñarol, è finito nuovamente nel mirino di diversi club.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, in Serie B ci sarebbe l’interesse di Catanzaro, Mantova e Pescara, pronte a valutare l’opportunità di ingaggiare un profilo già conosciuto in cadetteria. Ma non solo: sull’ex pupillo della B si registra anche il sondaggio della Salernitana, una delle big della Serie C, pronta a inserirsi nella corsa.