Juve Stabia, Lovisa fa il punto sul mercato: «Gente scontenta non ne voglio»

Il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, ha fatto chiarezza sulle strategie di mercato del club ai canali ufficiali della società campana, ribadendo con forza la linea della dirigenza.

«Presentiamo due ragazzi che abbiamo voluto fortemente: oltre all’aspetto tecnico hanno voglia di combattere, un valore fondamentale per il nostro club», ha spiegato Lovisa, sottolineando come l’obiettivo principale resti «arrivare il prima possibile ai 46 punti».

Sulle uscite, il ds è stato netto: «Stabile ci ha chiesto la cessione perché non sentiva la fiducia. Gente che ha malumori non ne vogliamo: finché sarò io qui, la Juve Stabia verrà prima di tutto». Lovisa ha poi aggiunto: «Qualche uscita verrà fatta ancora, anche se spero il meno possibile. Leggo di nomi in entrata che non corrispondono alla realtà: abbiamo bisogno di gente con il fuoco dentro e non in cerca dell’ultimo contratto».

Infine, un messaggio chiaro anche sul piano societario e sul futuro: «La Juve Stabia oggi non è obbligata a vendere. Nel girone di ritorno sarà fondamentale la continuità e qualcosa in avanti faremo», prima di chiudere con un pensiero ai tifosi: «La dirigenza lavora 20 ore al giorno e posso assicurare che faremo il nostro massimo».