Palermo, doppia seduta a Torretta
Prosegue la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno di campionato contro lo Spezia. Oggi i rosanero hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento al centro sportivo di Torretta, sotto la guida di Filippo Inzaghi, con un programma mirato a consolidare condizione fisica e organizzazione tattica.
Nel corso della mattinata la squadra è stata divisa in due gruppi, alternando lavoro di forza in palestra a esercitazioni specifiche per reparti. Un’attività mirata, pensata per mantenere alta l’intensità e curare nel dettaglio le esigenze fisiche dei singoli.
Nel pomeriggio, dopo una fase di riscaldamento tecnico con torelli, il Palermo ha concentrato l’attenzione sugli aspetti tattici. I rosanero hanno svolto un’esercitazione dieci contro dieci focalizzata sulla fase difensiva, seguita da una partita a tema, utile per applicare i principi provati durante la seduta.
Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare al meglio alla gara contro lo Spezia, snodo importante nella corsa del Palermo in questo campionato.