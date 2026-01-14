Capozucca: «Il Palermo alla lunga dirà la sua per la promozione diretta»

Intervistato ai microfoni di TuttoBari.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato di Serie B il noto esperto direttore sportivo, Stefano Capozucca, che ha indicato il Palermo come una delle tre squadre pretendenti ai primi due posti.

«Si stanno delineando tre squadre che possono lottare per due posti – ha dichiarato -. Il Frosinone merita sul campo e sta facendo molto bene. Il Palermo alla lunga dirà la sua ed anche il Monza»

Capozucca, ha inoltre aggiunto: «Per quanto riguarda la retrocessione è un bel terno al lotto. Ci sono squadre importanti in fondo come la Sampdoria, che ha fatto colpi di mercato importanti però i risultati non la stanno pagando»