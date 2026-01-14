Juve Stabia, nel mirino il croato Bogdan

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Continua a muoversi sul mercato la Juve Stabia, in cerca di un rinforzo difensivo da mettere a disposizione di mister Abate. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i campani avrebbero messo nel mirino in centrale difensivo croato Luka Bogdan, attualmente in forze all’AEL Limassol.

Le vespe non sono però l’unico club interessato al giocatore. Infatti, altri quattro club di Serie b sarebbero sulle tracce del classe 2004: Virtus Entella, Mantova, SudTirol e Avellino. Si attendono sviluppi per capire quale sarà la squadra che tenterà l’affondo definitivo, con Bogdan che potrebbe dunque tornare in Italia.

