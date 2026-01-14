Serie A: pari a reti bianche tra Inter e Lecce dopo i primi 45

Pari con nessun gol e poche emozioni dopo i primi 45 minuti del match di Inter e Lecce. Nessuna delle due compagini è ancora riuscita a sbloccare il risultato, con i nerazzurri che hanno avuto per la maggior parte della prima frazione il pallino del gioco in mano.

Si rende subito pericolosa l’Inter: al 6′ Bonny cerca spazio nello stretto e prova a piazzarla, con Falcone che smanaccia in angolo. Al 24′ ancora Bonny prova il dribbling dentro area su Veiga che lo atterro, con l’arbitro che indica il dischetto del rigore: interviene però il VAR che revoca il penalty. Nel finale di tempo, i nerazzurri non riescono a sbloccare il match nonostante i vari tentativi, con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0.