Mantova, arriva Balcot dalla Ternana
Arriva un nuovo rinforzo per il Mantova, che va a unirsi alla rosa a disposizione di mister Modesto. Come si apprende dai canali ufficiali della Lega B, i biancorossi hanno depositato il contratto di Come Bianay Balcot, che arriva in prestito dalla Ternana.
Classe 2005, Balcot si è messo in mostra in questo inizio di stagione con i rossoverdi, dimostrandosi pronto per il salto di categoria. Adesso si attende il comunicato ufficiale dei virgiliani, pronti a dare il benvenuto al loro nuovo difensore.