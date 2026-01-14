Serie A: l’Inter batte 1-0 il Lecce e consolida il primo posto. La classifica aggiornata
Arriva un altra vittoria per l’Inter. A “San Siro” i nerazzurri battono di misura sul Lecce, dopo un partita a lunghi tratti dominata sotto il punto di vista del gioco.
Si rendono subito pericolosi i padroni di casa: al 6′ Bonny cerca spazio nello stretto e prova a piazzarla, con Falcone che smanaccia in angolo. Al 24′ ancora Bonny prova il dribbling dentro area su Veiga che lo atterra, con l’arbitro che indica il dischetto del rigore: interviene però il VAR che revoca il penalty. Nel finale di tempo, i nerazzurri non riescono a sbloccare il match nonostante i vari tentativi, con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0.
Nella ripresa la formazione di mister Chivu continua il forcing alla ricerca del gol del vantaggio, chiudendo a lunghi tratti i giallorossi nella propria metà campo. Il gol che sblocca il risultato arriva al 78′: potente tiro di Lautaro Martinez dall’interno dell’area di rigore respinto da Falcone, sulla sfera arriva Pio Esposito che trova il tap-in vincente portando in vantaggio i nerazzurri. Nel finale di gara gestiscono bene il vantaggio i padroni di casa, portando a casa la vittoria.
Con questi tre punti l’Inter consolida il primato in classifica, portandosi momentaneamente a 6 punti di vantaggio sul Milan. Altro passo falso invece per il Lecce, che rimane a ridosso della zona retrocessione. La classifica aggiornata
LA CLASSIFICA
Inter – 46
Milan – 40
Napoli – 40
Juventus – 39
Roma – 39
Como – 34
Atalanta – 31
Lazio – 28
Bologna – 27
Udinese – 26
Sassuolo – 23
Torino – 23
Cremonese – 22
Parma – 22
Genoa – 19
Cagliari – 19
Lecce – 17
Fiorentina – 14
Verona – 13
Pisa – 13