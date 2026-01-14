Serie A: l’Inter batte 1-0 il Lecce e consolida il primo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Arriva un altra vittoria per l’Inter. A “San Siro” i nerazzurri battono di misura sul Lecce, dopo un partita a lunghi tratti dominata sotto il punto di vista del gioco.

Si rendono subito pericolosi i padroni di casa: al 6′ Bonny cerca spazio nello stretto e prova a piazzarla, con Falcone che smanaccia in angolo. Al 24′ ancora Bonny prova il dribbling dentro area su Veiga che lo atterra, con l’arbitro che indica il dischetto del rigore: interviene però il VAR che revoca il penalty. Nel finale di tempo, i nerazzurri non riescono a sbloccare il match nonostante i vari tentativi, con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa la formazione di mister Chivu continua il forcing alla ricerca del gol del vantaggio, chiudendo a lunghi tratti i giallorossi nella propria metà campo. Il gol che sblocca il risultato arriva al 78′: potente tiro di Lautaro Martinez dall’interno dell’area di rigore respinto da Falcone, sulla sfera arriva Pio Esposito che trova il tap-in vincente portando in vantaggio i nerazzurri. Nel finale di gara gestiscono bene il vantaggio i padroni di casa, portando a casa la vittoria.

Con questi tre punti l’Inter consolida il primato in classifica, portandosi momentaneamente a 6 punti di vantaggio sul Milan. Altro passo falso invece per il Lecce, che rimane a ridosso della zona retrocessione. La classifica aggiornata

LA CLASSIFICA

Inter – 46

Milan – 40

Napoli – 40

Juventus – 39

Roma – 39

Como – 34

Atalanta – 31

Lazio – 28

Bologna – 27

Udinese – 26

Sassuolo – 23

Torino – 23

Cremonese – 22

Parma – 22

Genoa – 19

Cagliari – 19

Lecce – 17

Fiorentina – 14

Verona – 13

Pisa – 13

