Palermo, il bentornato a Magnani: «Non perderemo mai la voglia di combattere»

Un messaggio breve, ma potente. Il Palermo ha salutato il ritorno di Giangiacomo Magnani con un post sui propri canali social, accompagnato da un video emozionale che racconta sacrificio, resilienza e appartenenza.

«Ci sono battaglie che lasciano segni profondi. Non perderemo mai la voglia di combatterle, una dopo l’altra. Bentornato Magno», il testo scelto dal club rosanero, impreziosito dai colori rosa e nero, per suggellare ufficialmente il rientro del difensore in Sicilia.

Un saluto che va oltre il campo e che richiama il percorso umano vissuto dal giocatore negli ultimi mesi, già raccontato dallo stesso Magnani nel suo messaggio di addio alla Reggiana. Il Palermo ha deciso di accoglierlo puntando su valori come lotta, identità e spirito di gruppo, elementi centrali nel progetto tecnico e umano della stagione.

Il video pubblicato dal club accompagna le immagini del giocatore con un tono emotivo, rafforzando il legame tra squadra, società e tifoseria. Un segnale chiaro: Magnani non torna soltanto come rinforzo difensivo, ma come simbolo di determinazione e appartenenza.