UFFICIALE Magnani torna a Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 14, 2026

Il Palermo FC ha ufficializzato il ritorno di Giangiacomo Magnani. Con una nota diffusa dal club, la società rosanero ha comunicato di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito del difensore centrale dall’AC Reggiana.

Magnani rientra così a Palermo e torna a disposizione dello staff tecnico guidato da Filippo Inzaghi, andando a rinforzare il reparto difensivo in vista della seconda parte di stagione. Un’operazione che riporta in rosanero un profilo ritenuto di esperienza e affidabilità per la categoria.

Nel comunicato, il Palermo FC ha inoltre rivolto a Magnani un messaggio di benvenuto da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero, sancendo ufficialmente il rientro del calciatore in Sicilia.

