Avellino, è Tutino-mania anche nel presepe: a Napoli spunta la statuina dell’ex Palermo

La Tutino-mania non si ferma, nemmeno a Natale. Gennaro Tutino, ex Palermo e oggi attaccante dell’Avellino, continua a essere uno dei volti più amati del calcio campano, tanto da conquistare persino un posto tra le botteghe artigiane di Napoli.

Come riportato da Il Mattino, una statuina dedicata al bomber biancoverde è apparsa tra le centinaia esposte in Via San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi. Nella bottega di Giuseppe e Marco Ferrigno, maestri del settore, la figura di Tutino spicca tra calciatori, personaggi dello spettacolo e icone popolari, segno di un affetto che va ben oltre il campo.

Arrivato all’Avellino questa estate in un’operazione definita quasi impossibile, Tutino resta un simbolo forte per i tifosi, anche durante il percorso di recupero dai problemi fisici. E ora, grazie alla tradizione napoletana, è diventato parte del presepe: un riconoscimento popolare che conferma quanto sia radicato il suo legame con la città e con tutto il territorio campano.