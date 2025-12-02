Trapani, nuova bufera: chiesti altri 8 punti di penalizzazione. Sentenza rinviata all’8 gennaio

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 2, 2025

Nuovo capitolo nella situazione sportiva e societaria del Trapani. La Procura della Figc ha presentato una nuova richiesta di penalizzazione: altri 8 punti, che andrebbero ad aggiungersi agli 8 già inflitti in estate, portando il totale delle sanzioni potenziali a 16 punti complessivi.

La decisione finale non arriverà però nell’immediato. Il Tribunale federale nazionale ha infatti rinviato la pronuncia all’8 gennaio, un rinvio ritenuto anomalo per tempi e modalità, soprattutto considerando la delicatezza del momento.

Il caso scoppia mentre il club è già al centro di una forte tensione interna. Solo pochi giorni fa, il presidente Valerio Antonini aveva paventato il proprio disimpegno denunciando il mancato sostegno del pubblico e un clima giudicato ostile. Un segnale che ha ulteriormente agitato gli equilibri dell’ambiente granata.

È difficile separare completamente i due piani – quello tecnico-giuridico e quello societario. La domanda che molti si pongono è diretta:
può una gestione che rischia di partire con 16 punti di penalità contare davvero sul sostegno della piazza?

Tra rinvii, contestazioni e scenari incerti, tifosi e società restano appesi a un gennaio che potrebbe definire in maniera drammatica il futuro del Trapani.

